Митинги: когда выдохнутся проплаченные сторонники Текебаева?

Подельники Омурбека Текебаева пытаются выставить его безвинным мучеником. Они активничают на митингах, оскорбляют всех, кто их не поддерживает и делают лживые информационные вбросы, чтобы извратить ситуацию. А по большому счету, поддерживать высокопоставленного политического страдальца некому. От "Ата Мекена" осталось только коррупционное ядро.

Как ни пытаются члены "Ата Мекена" придать политический окрас событиям, связанным с задержанием своего лидера, элиты достаточно спокойно отреагировали на арест Текебаева. Даже Бабанов и Торобаев, которые время от времени нервируют правительство, на вчерашнем заседании парламента, где выступали генпрокурор и глава ГКНБ, были корректны и сдержанны.

Представители всех фракций Жогорку Кенеша, кроме атамекеновцев, чётко понимают, что данное уголовное дело имеет очевидную коррупционную составляющую. Для чего сейчас лезть на баррикады, если экс-друг Текебаева - Омурбек Абдрахманов проходит главным свидетелем и дает показания против него. Ну и кроме того, глава ГКНБ Абдил Сегизбаев, отвечая на вопросы депутатов, дал понять, что кроме Леонида Маевского, Алексея Модина, есть и другие граждане, которые готовы рассказать все о махинациях, творящихся в MegaCom.

Политики, кто не утратили способность анализировать ситуацию, прекрасно понимают, что вмешательство в коррупционный скандал может бросить на них тень и стать началом конца политической карьеры. Текебаев обвиняется в тягчайшем преступлении, и даже радикальные оппозиционеры связываться с этим грязным делом не желают. Отмалчиваются и кандидаты в президенты, дождаться итогов следствия - сейчас самый разумный вариант. За главу "Ата Мекена" не замолвил слова ни один лидер другой партии. Но зато на митингах засветились Турсунбек Акун и Роза Отунбаева, правда, не совсем понятно, какими мотивами руководствуются они.

Солируют на акциях протеста Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова, их положение само по себе не завидно. Они ведь тоже фигуранты коррупционных скандалов. Один попался на проведении фиктивного тендера при покупке машин для аудиторов Счетной палаты, вторая уличена в незаконном возобновлении адвокатской лицензии приближенному Максима Бакиева - Алексею Елисееву. Так что сейчас Шыкмаматов и Салянова между походами на допрос выходят на митинги к зданию ГКНБ. Только защищают они не Текебаева. Скорее всего, их пугает собственная перспектива.

Как показали первые три дня с ареста Текебаева, как таковой поддержки у атамекеновцев нет. На 200-300 человек, бузящих в Бишкеке, особого внимания никто не обращает. Силовики позволяют им даже лишнее и закрывают глаза на мелкие пакости. Так, накануне митингующим позволили пройти к зданию Общественной телерадиокорпорации, где они начали требовать прямого эфира. Верхом цинизма стало то, что некие молодчики пожелали смерти Илиму Карыпбекову, директору ОТРК, который накануне попал в страшную аварию.

Когда кучка проплаченных людей нервирует всю страну, необходимо применять действенные меры. По большому счету угрозы они ни для кого не представляют. Однако своими мероприятиями нагнетают тревогу в стране. Впрочем, нет сомнений в том, что совсем скоро митингующие устанут и отойдут от дел. И в Бишкеке снова будет все спокойно.