В Кыргызстане дороги, как после бомбежки, и даже телега не проедет. Такое описание кыргызстанских дорог дали депутаты сегодня, 2 марта на заседании Жогорку Кенеша.

Сначала выступил парламентарий Асылбек Дамирбек уулу, который передал просьбу жителей Каракола. Они попросили перевести дороги города на баланс Министерства транспорта и дорог. Состояние трасс в этом городе, как после бомбежки.

"Колеса машин застревают в ямах. Рассмотрите возможность выделения средств из республиканского бюджета для ремонта", - обратился он к заместителю руководителя аппарата правительства Ашырбеку Темирбаеву.

Следующим выступил Дастанбек Джумабеков, который также добавил, что перевалы Отмок и Тоо-Ашуу нуждаются в ремонте, так как на трассе Сокулук - Кара-Балта очень много ям.

Депутат Бакирдин Субанбеков сказал обратить внимание на дорогу Бишкек - Кара-Балта, по которой не то что машина, даже телега проехать не может.

Еще один нардеп Мирлан Бакиров посоветовал чиновникам поездить в регионы по этим дорогам, пусть даже недалеко, хотя бы проехать в Сокулук. Он добавил, что также нужно обратить внимание на стратегические трассы.