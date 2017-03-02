Жители поселка Дача-СУ хотят своему населенному пункту статус села

Жители поселка Дача-СУ просят присвоить своему населенному пункту статус села. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил депутат Алмазбек Эргешов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, к нему обратились жители этого поселка с такой просьбой. Тысячи детей вынуждены каждый день проходить по семь километров, чтобы попасть в школу. "Дача-СУ состоит из 10 дачных массивов, там живут 5 тыс. человек. В СМИ ходит информация и кто-то говорит, что эти участки были захвачены. Но это не так", - добавил он.

По мнению депутата, присвоение статуса села позволит построить там школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

"Смена статуса поможет улучшить условия проживания. Если не получится, то жители хотят получить другие участки. Она сами готовы построить себе дома", - заключил депутат.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.