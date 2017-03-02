Абитуриентам 2017 года выделили 5 705 мест на бюджетное обучение

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Айдана Абдуваитова

На 2017-2018 год Минобразования выделило 5 705 грантов на обучение в бюджетных отделениях вузов. Об этом сегодня, 2 марта, на пресс-конференции сообщила главный специалист Минобразования Евгения Чубукова.

По ее словам, квота на бюджетные места не изменилась и составляет 5 705 мест. План распределения по специальностям и государственным вузам будет утвержден в мае.

Пороговые баллы в этом году останутся на уровне прежних лет – 110 баллов по основному тесту и 60 баллов по предметному.

Напомним, регистрация на Общереспубликанское тестирование будет проходить с 6 марта по 6 апреля. Само тестирование пройдет с 16 по 20 мая.

В этом году стоимость регистрационного взноса повысилась и составляет 320 сомов за основной и предметный тест.

URL: http://www.vb.kg/356203
Теги:
абитуриент, вуз, школа
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