Мукомолы КР тратят 9 сомов на обогащение 50 кг муки. А коллеги из ЕАЭС нет

Согласно исследованиям детского фонда ООН (ЮНИСЭФ) на один сом, инвестированный Кыргызстаном в обогащение муки, выгода составит 16 сомов. Об этом рассказала координатор программы по здравоохранению ЮНИСЭФ Дамира Абакирова на пресс-конференции, посвященной предстоящему дню предупреждения врожденных пороков развития.

Она также отметила важность того, насколько потребители внимательно выбирают себе продукты питания. В частности, на упаковке муки должна быть размещена марка, информирующая об обогащении продукта.

В целом для государства обогащение продуктов питания - это своеобразное инвестирование, говорит Дамира Абакирова

"Ученые всего мира давно доказали, что самое эффективное - добавлять минералы именно в муку. Для каждой страны нужны особенные минералы и добавки. У нас в Кыргызстане - это железо, фолиевая кислота и цинк. В отношении затрат мукомолов могу сказать следующее: чтобы обогатить 50-килограммовый мешок, они затратят около девяти сомов", - сказала Абакирова.

Она также отметила, что в настоящий момент ответственность по обогащению минералами возложена на мукомолов, так как затраты требуются минимальные. Если отечественные производители выполняют требования кыргызского законодательства, то вот импортная мука в большинстве случаев не обогащена. А это, по мнению депутата Оcмонбека Артыкбаева, является задачей правительства - урегулировать этот вопрос.