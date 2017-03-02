С чужими паспортами нарушают госграницу и при въезде и при выезде

1 марта пограничники контрольно-пропускных пунктов задержали троих нарушителей государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Так, при пересечении государственной границы через КПП "Акжол-автодорожный" гражданин Кыргызстана Э.Б., 1980 г.р., направлявшийся в Казахстан, предъявил пограничному наряду чужой паспорт. В этот же день на данном КПП был задержан другой гражданин КР – Ш.М., 1990 г.р., пытавшийся въехать из Казахстана в Кыргызстан по чужому паспорту. Задержанные пытались пересечь государственную границу по паспортам (ID-card) своих братьев.

Также пограничники контрольно-пропускного пункта "Каинды-железнодорожный" при оформлении железнодорожного рейса №17 по маршруту Бишкек – Москва задержали гражданку Кыргызстана, 1963 г.р., пытавшуюся выехать в Российскую Федерацию по заграничному паспорту своей сестры.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам территориальных подразделений МВД КР.