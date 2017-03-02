Карамушкина против постов в соцсетях от госслужащих в поддержку Текебаева

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Гулиза Авазова

Депутат Ирина Карамушкина против постов в социальных сетях работников госслужбы, поддерживающих Омурбека Текебаева. Свое возмущение она высказала сегодня, 2 марта, на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сотрудники аппарата Жогорку Кенеша, которые являются государственными служащими в социальных сетях призывают людей на митинг.

Она обратилась к заместителю руководителя аппарата правительства Ашырбеку Темирбаеву, чтобы тот стал немного "злее" по отношению к таким сотрудникам.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

Несколько дней в Бишкеке проводились митинги в поддержку лидера фракции "Ата Мекен" Текебаева.

URL: http://www.vb.kg/356206
Теги:
Ирина Карамушкина, Омурбек Текебаев, парламент
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