СМИ: в бюджете США не хватило денег на строительство стены с Мексикой

Предвыборное обещание Дональда Трампа о скорейшем возведении стены на границе с Мексикой за счёт имеющихся средств не может быть исполнено. Министерство внутренней безопасности США изыскало на эти цели только 20 миллионов долларов. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на агентство Reuters.

Полная стоимость всего строительства вдоль южной границы составит более 21 миллиарда долларов - по 9,3 миллиона за каждую милю забора и 17,8 миллиона за милю глухой стены. Имеющихся средств хватит только на проектные работы.

Для того чтобы начать строительство, Белый дом должен будет убедить Конгресс выделить деньги, хотя ранее Трамп заявлял, что стена будет возведена только за счёт имеющихся средств, а также, что он заставит мексиканцев самих заплатить за неё.

Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что вопрос финансирования строительства рассмотрят при обсуждении бюджета на очередной финансовый год. Ранее он утверждал, что стоимость проекта может составить от 12 до 15 миллиардов долларов.

Трамп заметил, что попросит Конгресс покрыть расходы с тем, чтобы в последующем оказать давление на Мексику и компенсировать потери американских налогоплательщиков в более поздние сроки. В министерстве внутренней безопасности ситуацию не прокомментировали.

Кто станет подрядчиком строительных работ для строительства стены - пока неизвестно. При этом уже более 265 предприятий обозначили себя на сайте правительства США как "заинтересованные стороны".