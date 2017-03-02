Минобразования в очередной раз заключило контракт с ЦООМО на проведение ОРТ

Общереспубликанское тестирование в ближайшие три года будет проводить Центр оценки образования и методов обучения. Об этом сегодня, 2 марта, на пресс-конференции сообщил замминистра Салидин Калдыбаев.

В январе ведомство проводило тендер на проведение Общереспубликанского тестирования и участвовала в тендере только одна организация - Центр оценки образования и методов обучения.

По его словам, в настоящий момент в республике нет другой подобной организации, которая смогла бы организовать общереспубликанское тестирование, поэтому последние годы договор заключается только с ЦООМО.

Новый контракт заключен до 2019 года. За каждое тестирование компания может заработать около 44 млн сомов.

Напомним, регистрация на Общереспубликанское тестирование будет проходить с 6 марта по 6 апреля. Само тестирование пройдет с 16 по 20 мая.

В этом году стоимость регистрационного взноса повысилась и составляет 320 сомов за основной и предметный тест.