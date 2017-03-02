В Кыргызстане без взятки не устроить ребенка в садик или школу

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане без взятки не устроить ребенка в садик или школу. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил депутат Акылбек Жамангулов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, такая же проблема касается и госпитализации человека в больницу, хотя в Конституции написано, что государство обязано дать своим гражданам достойное образование и доступ к системе здравоохранения.

"Не только в садик и школу, но и в университет невозможно поступить без взятки или связей", - добавил он.

Он добавил, что если больной - приезжий из села, то в больницу его устроить невозможно, опять-таки без взятки. "Все знают об этом, но никто не решает проблему", - заключил он.

URL: http://www.vb.kg/356209
Теги:
коррупция, парламент
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