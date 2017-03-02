Депутат возмущен частыми командировками руководителя аппарата парламента

127  0
Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше возмущены частыми командировками руководителя аппарата парламента Абдыманапа Кутушева. Свое возмущение выразил депутат Акылбек Жамангулов сегодня, 2 марта, на пленарном заседании ЖК.

По его словам, Кутушев ездил за границу около 10 раз, а на эту должность он был назначен в мае 2016 года. В списке его поездок Вена, Женева, Страсбург и Сеул.

Он добавил, что даже депутаты так часто не ездят в заграничные поездки, как он. Есть его заместители, которые ни разу не выезжали в командировки. "Я прошу спикера обратить на это внимание. Почему он участвует во всех заграничных поездках за счет государства", - вопросил депутат.

URL: http://www.vb.kg/356210
Теги:
парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  