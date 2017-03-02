Депутат возмущен частыми командировками руководителя аппарата парламента

В Жогорку Кенеше возмущены частыми командировками руководителя аппарата парламента Абдыманапа Кутушева. Свое возмущение выразил депутат Акылбек Жамангулов сегодня, 2 марта, на пленарном заседании ЖК.

По его словам, Кутушев ездил за границу около 10 раз, а на эту должность он был назначен в мае 2016 года. В списке его поездок Вена, Женева, Страсбург и Сеул.

Он добавил, что даже депутаты так часто не ездят в заграничные поездки, как он. Есть его заместители, которые ни разу не выезжали в командировки. "Я прошу спикера обратить на это внимание. Почему он участвует во всех заграничных поездках за счет государства", - вопросил депутат.