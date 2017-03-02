Валькова: Во время ОРТ мошенники продают несуществующие ответы

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Айдана Абдуваитова

Мошенники попытаются предложить купить ответы на несуществующие вопросы ОРТ. Об этом предупредила директор Центра оценки образования и методов обучения Инна Валькова.

По ее словам, в этом году новшеств в структуре тестов не будет.

"В этом году не будет новшеств с тестами. Это будут по структуре, времени те же самые тесты. Сейчас уже достаточно поздно предпринимать что-то новое, но новшества будут в подготовке", - сказала она.

По ее словам, зачастую в провале выпускников на ОРТ виновны сами родители, которые заставляют выпускника выбрать как можно больше предметных тестов, полагая, что это повлияет на общий результат. Из-за нагрузки выпускник не может подготовиться и сконцентрироваться на действительно необходимых для его профессии предметах.

Она посоветовала выпускникам не доверять предложениям купить ответы на вопросы ОРТ.

"Сейчас очень много мошенников, которые пытаются сбыть за большие деньги все, что угодно. Кто-то предлагает сами тесты, кто-то ответы на вопросы. У нас в прошлом году были такие случаи, когда родители приходили и говорили, что ребенок учился хорошо, а тесты показали крайне низкий результат, и когда начали проверять его бланк, выяснилось, что на одни вопросы он давал совершенно другие ответы, которые где-то достал", - сказала Валькова.

Обо всех случаях нарушений или подозрительных предложений участники могут анонимно сообщать по номеру: 0(312) 66 48 38.

За использование мобильного телефона и прочих гаджетов комиссия может дисквалифицировать участника. В таком случае он сможет повторно пройти тестирование только в следующем году.

"Не нужно стоять под дверями и спрашивать, что было, потому что тесты будут совершенно разные. Мы сделаем тесты таким образом, что списывание будет невозможным", - заключила она.

Напомним, регистрация на ОРТ в этом году будет проходить с 6 марта по 6 апреля. Само тестирование будет проходить в два этапа с 16 до 20 мая.

URL: http://www.vb.kg/356211
Теги:
абитуриент, вуз, школа
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