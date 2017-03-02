Главный тренер "Барселоны" уйдет в отставку

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не будет продлевать контракт с футбольным клубом на новый сезон, сообщает Медуза.

О решении покинуть свой пост Энрике объявил на пресс-конференции после матча со "Спортингом", закончившимся со счетом 6:1 в пользу "Барселоны".

"Моя работа оставляет слишком мало времени для отдыха", - заявил Энрике, объясняя отказ от продления контракта.

Энрике поблагодарил руководство клуба и футболистов за совместную работу в течение трех лет и выразил надежду на успешные результаты во время оставшихся трех месяцев, которые он проведет на посту главного тренера.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу, в свою очередь, высоко оценил работу Энрике на посту главного тренера. Имя нового главного тренера, добавил он, будет названо не ранее 1 июля, когда истечет контракт Энрике.

Луис Энрике занял пост главного тренера "Барселоны" в мае 2014 года. Под его руководством "Барселона" завоевала восемь титулов, в том числе дважды победив в чемпионате и Кубке Испании, а также выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

URL: http://www.vb.kg/356217
Теги:
футбол, Испания
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