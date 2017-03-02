В Кыргызстане 25 тысяч учителей остро нуждаются в жилье

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане насчитываются 77 тысяч учителей, из которых 25 тысяч остро нуждаются в жилье. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил заместитель главы Государственной ипотечной компании Нуржигит Усенкан уулу на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, работающим в регионах легче приобрести жилье. В частности, жители Балыкчы и Таш-Кумыра берут на покупку жилья кредит в 200–400 тысяч сомов. Однако есть учителя, которые живут в арендованных квартирах более десяти лет.

Депутат Нургазы Нишанов отметил, что заработной платы учителей недостаточно для оплаты ипотеки.

По словам Усенкан уулу, на сегодняшний день средняя сумма кредита составляет 996 тысяч сомов. Ежемесячные выплаты составляют до 19 тысяч сомов. "Если человек платит по кредиту 10 тысяч сомов в месяц, то его доход должен быть 15–16 тысяч", - добавил он.

Однако, по данным депутата Сайдуллы Нышанова, чтобы взять ипотеку на двухкомнатную квартиру, необходимо зарабатывать не менее 35 тысяч сомов в месяц.

URL: http://www.vb.kg/356218
Теги:
ипотека, кредит
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