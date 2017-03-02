Алия Шагиева рассказала о своей беременности

Младшая дочь президента Алия Шагиева в своем блоге рассказала о том, что в скором времени станет матерью. Пост об этом она опубликовала 28 февраля в социальной сети "Вконтакте", где она ведет сообщество "остатки честности".

Девушка написала, что они с мужем ожидают рождения сына и в этот период ей очень помогает творчество.

"Эту учебу я прохожу в очень ускоренном темпе. Рождение нашего сына совсем близко, и хотя я и нахожусь куда на более высоком уровне сознания, чем была до беременности, я не перестаю совершать для себя всё новые открытия. Рисование мне в этом очень помогает. Разумеется, я имею в виду интуитивный, свободный, не учебный рисунок. Интуитивное рисование позволяет высказать на бумаге всё то бессознательное и глубинно-личностное, от чего приходишь иногда в ужас и испытываешь острое желание прикрыть это руками и опустить поверх голову. Войти в состояние, которое я называю "состоянием открытых дверей", очень нелегко, но за должные усилия получаешь бесценную награду - доступ к истокам неограниченного "Я", - написала Шагиева.

Она опубликовала в сообществе свою новую работу, которую она создала под влиянием новых ощущений.

"Беременность обостряет стремление закруглять линии, создавая тем самым огромное количество декоративных элементов. Обычно все формы обтекаемы, острые углы обходятся стороной.

Поэтому я очень удивилась, когда в процессе создания конкретно этой работы вместо типичного для последних недель орнаментального пространства с закруглёнными деталями появились относительно ровные, не пересекающиеся линии. Это говорит о моей решительности, с которой я хочу смотреть проблемам в лицо", - написала девушка.

Напомним, в начале сентября младшая дочь президента вышла замуж. Пара сыграла скромную свадьбу, о которой стало известно из ее публикаций в соцсетях.