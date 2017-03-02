Депутат: В Кыргызстане нужно открыть агентство по стандартизации

К концу лета в Кыргызстане вступят в силу технические регламенты по пищевой, мясо-молочной продукции и швейным изделиям Евразийского экономического союза. Однако правительство не подготовлено. Об этом сегодня, 2 марта сообщил депутат Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, правительство ждет, пока Россия и Казахстан выделят деньги. "Но мы должны сами сделать все, нам никто не поможет. Нужно построить лаборатории самим, зачем открывали Российско-Кыргызский фонд развития, нужно использовать их средства", - добавил он.

По словам депутата, если у Кыргызстана будут свои лаборатории, тогда он сможет выполнить все регламенты ЕАЭС, а это позволит экспортировать свою продукцию. "Нам нужно открыть агентство по стандартизации, а не ждать, когда нам дадут деньги", - заключил он.