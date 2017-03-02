Дело Карганбека Самакова: Сторонники депутата просят его оправдать

Подходит к завершению процесс по уголовному делу в отношении бывшего депутата. Судебные разбирательства уже идут год и 2 месяца, проведено свыше 50 заседаний, заявил сегодня общественный защитник Самакова Нурдин Дуйшенбеков.

"Мы можем по каждому факту предъявленных обвинений дать опровержение. Дело в суде развалилось. Мы ни в чем не обвиняем суд, но у нас есть опасения, что возможен обвинительный приговор. И на это есть причины, стенограмму прошедших судебных заседаний суд отказался приобщать к материалам дела", - рассказал Дуйшенбеков.

"Сторонниками экс-депутата был организован комитет по защите Карганбека Самакова, народ будет определять наши дальнейшие действия", - заявляет один из идейных соратников бывшего парламентария Автандил Аскербеков

"Мы направили письма в парламент, президенту Кыргызстана, председателю Верховного суда с просьбой объективного рассмотрения этого дела. Мы просим оправдать подсудимых. Правда должна восторжествовать", - считает сторонник экс-парламентария.

По мнению группы поддержки Карганбека Самакова, приговор по делу экс-депутата парламента может иметь политический контекст.

"В дело Самакова вплели участие семьи Бакиевых, а это уже можно приравнять к обвинительному приговору. Прямых доказательств этой связи нет. Об участии в этом деле Бакиевых не заявил ни один свидетель. В качестве основного аргумента гособвинение показывает лишь одну фотографию на которой Самаков передает бордовый дипломат, в котором якобы находится миллион долларов в качестве взятки Жанышу Бакиеву", - рассказывает еще один соратник экс-депутата Мухтар Жаркулов.

На одном из судебных заседаний был проведен следственный эксперимент, в ходе которого была предпринята попытка разместить в аналогичном кейсе один миллион долларов стодолларовыми купюрами, вместилось лишь 550 тысяч (деньги были условными, нарезанными из бумаги, но размеры были соблюдены), добавляет юрист Нурдин Дуйшенбеков.

По статье "Коррупция" Самаков не должен был проходить, так как он на момент всех этих сделок с землей не был госслужащим. Сами сделки, по его мнению, были совершенно законны.

"Нет ни одного доказательства того, в чем обвиняют Карганбека Самакова. Показания свидетели в ходе следствия давали под давлением. Нарушений было много. Если сейчас будет обвинительный вердикт, доверие к судебной, государственной системе будет подорвано ", - считает Нурдин Дуйшенбеков.

Напомним, Карганбека Самакова обвиняют в махинациях с земельными участками и коррупции.