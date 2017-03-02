Илим Карыпбеков нуждается в донорской крови

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ВБ

"Спасибо всем, кто отозвался на безвозмездное донорство для Илима Карыпбекова, - сказала заведующая отделом готовой продукции Республиканского центра крови Алтынкул Туратбекова. – Мы сделали забор крови у 15 доноров, пришедших сегодня, 2 марта, до 13.00 на Станцию переливании крови. Желающих было больше, но, к сожалению, у некоторых из них были противопоказания. Для того чтобы покрыть все взятые обязательства по крови перед Бишкекским научно-исследовательским центром травматологии и ортопедии, где в данное время проходит лечение пострадавший, нам необходимо еще как минимум 13 доноров. К сожалению, кровь нельзя купить в супермаркете или на рынке. Это – бесценный дар, которым мы просим поделиться всех неравнодушных людей".

Всем желающим принять участие в акции безвозмездного донорства для Илима Карыпбекова необходимо прийти 2 марта с 8.00 до 15.00 или 3 марта с 8.00 до 14.00 на Станцию переливания крови г. Бишкек по адресу: проспект Мира, 60, тел. 54-19-13, 56-10-74.

URL: http://www.vb.kg/356225
Теги:
КТРК, сдача крови
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