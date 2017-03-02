Из аллеи Раппопорта на Иссык-Куле сделают место культурного отдыха

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Родион Решетов

Аллея Раппопорта в скором времени обновится до неузнаваемости. По сообщению пресс-службы полпреда Иссык-Кульской области, для обновления этой территории приглашены дизайнеры и архитекторы.

Так, сегодня глава региона Асхат Акибаев провел встречу с руководителями лесных хозяйств и акимами региона. Планируется, что новая аллея должна стать крупным культурно-эстетическим комплексом, на котором будут проходить масштабные фестивали. Как отметил полпред, на Иссык-Куле большой потенциал в сфере привлечения туристов, который полностью еще не раскрыт.

В пресс-службе отмечают, что планируется посадить саженцы различных видов деревьев, в том числе и серебристый тополь.

"Эту аллею предлагается сделать культурно-массовым центром, чтобы там проходили различные мероприятия, такие как фестивали. Например, как фестивали цветения сакуры в Японии. Вот в этом формате мы хотим сделать обновленную аллею Раппопорта, там будет полноценная зона отдыха", - сообщил пресс-секретарь полпреда Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

Напомним, в прошлом году вокруг аллеи Раппопорта разгорелся скандал. Территория понадобилась для расширения дороги Балыкчы – Корумду. Тогда планировалось срубить боле 700 деревьев.

URL: http://www.vb.kg/356227
Теги:
Иссык-Кульская область, фестиваль
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