СМИ: Кыргызстанка убила своего парня в Турции

В Анталье 34-летняя уроженка Кыргызстана подозревается в убийстве 31-летнего гражданина Турции. Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта в Анталье. Подвыпившие молодые люди поругались и в разгар конфликта женщина нанесла три ножевых ранения мужчине. "Скорая" доставила его в больницу, но от полученных ранений мужчина скончался. Женщину доставили в полицейский участок.

По данным издания, подозреваемая является гражданкой Кыргызстана и она состояла в любовных отношениях с убитым.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что данная информация проверяется.

"В настоящее время сотрудники генерального консульства Кыгызстана в Стамбуле уточняет данную информацию у правоохранительных органов и выясняют обстоятельства произошедшего", - отметили в пресс-службе.