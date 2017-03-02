СМИ: Кыргызстанка убила своего парня в Турции

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Айдана Абдуваитова

В Анталье 34-летняя уроженка Кыргызстана подозревается в убийстве 31-летнего гражданина Турции. Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта в Анталье. Подвыпившие молодые люди поругались и в разгар конфликта женщина нанесла три ножевых ранения мужчине. "Скорая" доставила его в больницу, но от полученных ранений мужчина скончался. Женщину доставили в полицейский участок.

По данным издания, подозреваемая является гражданкой Кыргызстана и она состояла в любовных отношениях с убитым.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что данная информация проверяется.

"В настоящее время сотрудники генерального консульства Кыгызстана в Стамбуле уточняет данную информацию у правоохранительных органов и выясняют обстоятельства произошедшего", - отметили в пресс-службе.

URL: http://www.vb.kg/356229
Теги:
соотечественники, Турция
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