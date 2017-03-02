Медтехника под контролем интернета. В Минздраве разработана система учета

Вся медицинская техника, находящаяся на балансе того или иного государственного медучреждения, регистрируется теперь на сайте департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.

Доступ к информации может получить любой желающий имеющий устройство, подключенное к интернету. В строке поиска в левом верхнем углу экрана необходимо ввести названия поликлиники, больницы, госпиталя и т.д, и перед вами отобразится все техническое оборудование, находящееся в этом учреждении, вплоть до мониторов, компьютеров и сушильных шкафов. По мнению разработчиков, такой сервис позволит сэкономить пациентам время на самостоятельных походах за медицинской помощью.

"Помимо этого есть на сайте программа для клиентской части, то есть для поставщиков услуг. Они видят все неисправное оборудование по стране, то есть могут сразу звонить в учреждения и предлагать свои услуги по ремонту или продаже оборудования", - сообщил "ВБ" заведующий сектором разработки программного обеспечения департамента лекарственного обеспечения Александр Килин.

Система по учету медицинской техники является частью Национальной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Система позволяет:

заказывать новую медицинскую технику; указывать неисправную технику, информация о которой доступна поставщикам услуг по ремонту; генерировать дефектный акт на списываемое оборудование; формировать акт приема-передачи нового оборудования

В пределах страны в электронном формате видна оснащенность медицинской техникой в разрезе каждой организации здравоохранения. Благодаря новой системе бумажные отчеты заменяются на электронные. Руководители организации здравоохранения могут провести полный анализ состояния медицинский техники, не отходя от рабочего места.

"Наша система позволяет проводить учет медицинской техники и в частных организациях здравоохранения, но, к сожалению, законодательно это пока нигде не закреплено. Если парламент узаконит это, то мы просто обяжем их заносить в нашу базу данных свое оборудование. В первую очередь выиграют конечно пациенты, которые перед тем, как обращаться в такое учреждение, посмотрят, оснащено ли оно необходимым оборудованием. Сейчас мы частников заставить перед нами отчитываться не можем, разве что убедить", - заключил Александ Килин.