Наслаждайтесь безлимитным интернетом с тарифом "Интернет навсегда"

Каждому нужен интернет для работы, учёбы, общения с друзьями и интересного проведения досуга. Все хотят интернет без ограничений по объемам и без абонентской платы. Чтобы ощутить преимущества безлимитного интернета, подключите тарифный план "Интернет НАВСЕГДА" от MegaCom.

Будьте в сети 24 часа в сутки и пользуйтесь бесплатным безлимитным интернетом, следуя простым условиям – пополняйте мобильный счет раз в две недели на 100 или более сомов и сохраняйте баланс выше 50 сомов. Бесплатный безлимитный интернет предоставляется на ограниченной скорости. При необходимости к этому тарифу можно подключить дополнительный пакет интернета на сутки, неделю или 14 дней с дополнительным объемом минут внутри сети.

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"Интернет НАВСЕГДА" от MegaCom - будьте онлайн!

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