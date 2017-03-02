Наслаждайтесь безлимитным интернетом с тарифом "Интернет навсегда"

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Каждому нужен интернет для работы, учёбы, общения с друзьями и интересного проведения досуга. Все хотят интернет без ограничений по объемам и без абонентской платы. Чтобы ощутить преимущества безлимитного интернета, подключите тарифный план "Интернет НАВСЕГДА" от MegaCom.

Будьте в сети 24 часа в сутки и пользуйтесь бесплатным безлимитным интернетом, следуя простым условиям – пополняйте мобильный счет раз в две недели на 100 или более сомов и сохраняйте баланс выше 50 сомов. Бесплатный безлимитный интернет предоставляется на ограниченной скорости. При необходимости к этому тарифу можно подключить дополнительный пакет интернета на сутки, неделю или 14 дней с дополнительным объемом минут внутри сети.

Подключайтесь прямо сейчас, набрав *303*39*1# (переход 95 сомов с учетом НДС и НсП).

Узнайте больше по номеру *789 (звонок для абонентов MegaCom бесплатный) или на сайте www.megacom.kg

"Интернет НАВСЕГДА" от MegaCom - будьте онлайн!

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/356236
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