В Кыргызстане хотят запретить продажу насвая

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане разработают проект закона, который предусматривает запрет на продажу насвая. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил депутат Азамат Арапбаев на заседании Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы своих коллег, народный избранник отметил, что в стране нужно полностью запретить продажу насвая.

Отметим, сегодня парламент рассматривал проект закона, позволяющий ежегодно увеличивать акциз на сигареты на 250 сомов в течение трех лет. А также предусматривающий, что кафе и рестораны должны создать специальные кабинки для курения.

Депутат Альфия Самигуллина спросила, не перейдут ли многие на насвай, нюхательный табак или курительные смеси после очередного повышения. Тем более в последние годы возросло потребления насвая среди молодежи.

На что Арапбаев ответил, что нюхательный табак употребляется мало, а курильщиков много из-за доступности сигарет.

URL: http://www.vb.kg/356239
Теги:
табак
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