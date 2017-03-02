Сегодня: снова митинг, бешеный волк, когда отключат отопление в Бишкеке

Опять митинг, но не в поддержку Текебаева. На акцию к Дому правительства вышли представители инициативной группы, выступающие против внесения изменений в Земельный, Жилищный и Гражданский кодексы. Эти поправки дают государственным органам право изымать земельных участков для общественных нужд. Активисты потребовали от чиновников не девальвировать такое понятие, как неприкосновенность частной собственности.

Представители инициативной группы опасаются, если правительство примет поправки, это откроет дорогу к изъятию недвижимого имущества граждан под предлогом общественных нужд. "Скорее всего, сегодня нас не услышат, но мы просим правительство отозвать этот законопроект в течение 10 дней. В противном случае начинаем народное движение за роспуск правительства", - заявила одна из организаторов митинга Гульмира Ибраимова.

Активисты также подчеркнули, что специально минимизировали участие своих сторонников в акции до нескольких десятков человек. Это сделано для того, чтобы не нагнетать обстановку в стране и дистанцироваться от выступлений защитников депутата Текебаева.

Как сидится главному атамекеновцу. Об этом рассказали представители Национального центра по предупреждению пыток, которые посетили СИЗО ГКНБ и навестили сидельца. Понятно, что это не царские палаты, но судя по просочившимся в прессу отзывам, условия вполне себе сносные.

В камере, где находится Текебаев, есть стол, стул, холодильник, кровать с постельными принадлежностями. Также депутат обеспечивается необходимыми ему медицинскими препаратами. Как рассказал проверяющий условия содержания в СИЗО парламентария, пытки к нему не применялись, на здоровье он тоже не жаловался.

Централизованное отопление в квартирах отключат, как только потеплеет. Но пока погода ведет себя непредсказуемо. По прогнозам синоптиков, в этом году март будет холоднее обычного. По предварительному прогнозу, весь месяц будут идти дожди и мокрый снег. Возможны небольшие заморозки.

В ОАО "Электрические станции" сообщили, что наблюдают за погодными условиями и позаботятся о том, чтобы горожане не мерзли в своих квартирах. В любом случае отключение не произойдет, пока трое суток подряд средняя температура воздуха не будет опускаться ниже +8 градусов.

Разыграл родственника и попал в ГКНБ. Неизвестный, оставивший 1 марта анонимное сообщение о взрывном устройстве на территории школы в селе Кен-Булун, оказался приятелем охранника учебного заведения. После получения тревожного звонка на место были экстренно направлены сотрудники ГКНБ и МВД. В ходе осмотра территории каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.

Телефонного террориста вычислили и задержали в тот же день. Им оказался 47-летний житель Ыcык-Атинского района. Он рассказал, что хотел разыграть родственника, который работает сторожем в школе. По ложному сообщению начато разбирательство.

В село на Иссык-Куле забрел бешеный волк. Хищник похозяйничал на нескольких подворьях Тонского района. Пробравшись в загоны, он растерзал с десяток коз, овец и покусал лошадь. Сельчане с трудом отбились от волка, когда он пытался напасть и на них. Незваный гость был застрелен.

В местном районном отделении ветеринарной и фитосанитарной безопасности по результатам экспертизы было установлено, что хищник был бешеным. Мясо убитых им животных оказалось заражено, поэтому в целях безопасности оно было утилизировано.

Они меняли кыргызские фамилии на корейские, чтобы уехать на заработки в Сеул. А теперь против тех, кто регистрировал фиктивные браки и разводы, Генеральная прокуратура Кыргызстана, возбудила уголовное дело.

Работникам центрального и четырех районных загсов, а также сотрудникам ГРС, ответственным за регистрацию населения, предъявят обвинения по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

В соответствии с материалами дела с июня по сентябрь 2016 года незаконно и фиктивно проводилось расторжение и заключение браков, благодаря чему 56 граждан Кыргызстана изменили свои фамилии и имена. В этом деле фигурирует и некое ОсОО, которое находилось в сговоре с представителями загсов и помогало желающим выехать в Южную Корею с новыми документами после смены настоящих имен.