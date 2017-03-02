Минсоцразвития предлагает ввести дополнительный платный уход за стариками

Минсоцразвития разработало порядок предоставления платных социальных услуг для пожилых граждан и ЛОВЗ. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Ранее в ведомстве решили ввести платные социальные услуги для пожилых людей и ЛОВЗ, чьи опекуны не могут самостоятельно ухаживать за ними, но могут оплатить подобную услугу.

В ведомстве отмечают, что социальные учреждения Министерства не могут соперничать с коммерческими организациями по условиям повышенной комфортности, но они могут обеспечить минимальные нормы стандартов социальных услуг для нуждающихся платежеспособных граждан, имеющих в семье ЛОВЗ или престарелых людей.

"В республике будет альтернативная социальная услуга для нуждающихся платежеспособных граждан, имеющих в семье ЛОВЗ или престарелых людей, когда им необходимо будет получать стационарное лечение, пребывать в длительной служебной командировке, в трудовом отпуске или по другим семейно-бытовым обстоятельствам. В стационарных учреждениях на платной основе будут предоставляться реабилитационные и массажные услуги, детям с ОВЗ - услуги по привитию школьных навыков", - говорится в справке-обосновании.

Сейчас с системе Минсоцразвития функционирует 16 социальных стационарных учреждений , где на полном государственном обеспечении находятся 2,4 тыс. пожилых граждан и ЛОВЗ с психоневрологическими заболеваниями. Все они в основном расположены в регионах.