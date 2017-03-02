Депутат: Правительство намеренно сокращает количество получающих пособия?

Намеренно ли правительство сокращает количество людей, получающих пособия? Таким вопросом задался депутат Зиядин Жамалдинов сегодня, 2 марта, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, раньше, если у человека была старая и неработающая машина, его считали состоятельным и не выдавали пособия. "А теперь придумали, что если в семье есть трудовой мигрант в России, то не выплачивают пособия", - пояснил он.

Он также добавил, что есть такое задание от акимов и губернаторов - сокращать количество людей, которые получают пособия. В том числе и тех, кто в прошлом году получал выплаты, а в этом году не получают.

"Мы должны выплачивать пособия, а их стараются не давать по разным причинам. Малоимущие люди на эти деньги растят своих детей", - заключил он.