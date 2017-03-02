Убившие пожилую женщину на глазах детей задержаны

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ВБ

Сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района задержаны подозреваемые в убийстве пожилой женщины, об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По одной из версий, убийство совершено с целью завладения чужим имуществом. По предварительным данным в день убийства из дома пропала большая сумма денег, отмечают силовики.

На месте преступления была обнаружена гильза от 9 мм пистолета "Макарова". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР.

На днях было задержано лицо, причастное к преступлению. Им оказался уроженец Чуйской области гражданин Т.Н., 1953 года рождения. Также задержана гражданка М.А., 1956 года рождения, жительница Бишкека, бывшая супруга подозреваемого, и гражданин Т.Э., 1980 года рождения, у которого обнаружены наркотические средства.

"При проведении обыска по нескольким адресам у задержанных лиц обнаружено и изъято несколько единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия: 9-мм пистолет "Макарова" с тремя боевыми патронами, травматический пистолет "Байкал" с магазином и пневматический пистолет. Оружие направлено на экспертизу", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля в доме на улице Тыныстанова обнаружено тело гражданки А.Б., 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД.

URL: http://www.vb.kg/356248
Теги:
ГУВД, МВД, задержание, пожилые люди, убийство
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