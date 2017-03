Япония готова запустить проект по производству систем защиты от катаклизмов

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 марта, принял председателя правления компании Tokyo Rope MFG Co., Ltd Шигето Танака и вице-президента компании MITSUI & CO. STEEL LTD Шюджи Мурамацу. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе встречи руководители японских компаний рассказали главе государства о планах по реализации в Кыргызстане производственных проектов. В частности, глава компании Tokyo Rope MFG Co., Ltd информировал о намерении запустить проект по производству систем защиты объектов инфраструктуры от камнепадов, селей, снежных лавин, оползней с подготовкой соответствующих высококвалифицированных специалистов. Было отмечено, что планируемая к производству продукция Tokyo Rope MFG Co., Ltd особо востребована в горных странах региона с учетом реализации крупных региональных инфраструктурных и энергетических проектов.

Атамбаев отметил, что успешная реализация проектов в Кыргызстане с участием крупных японских инвестиций станет важным сигналом не только для японского бизнеса, но и в целом поспособствует повышению инвестиционной привлекательности страны.