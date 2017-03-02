В парламенте предлагают включить российский "Первый канал" в соцпакет

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Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше предлагают включить российский "Первый канал" в социальный пакет вещания в Кыргызстане. Такое предложение сегодня, 2 марта, на заседании Жогорку Кенеша внес депутат Марат Аманкулов.

По его словам, в Кыргызстане рейтинги у "Первого канала" высокие, а у РТР не такие высокие, потому этот канал и не включен в соцпакет.

Однако против этого выступила депутат Наталья Никитенко, которая отметила, что включение в соцпакет цифрового телевидения российских каналов дает право размещать рекламу.

По ее мнению, это может навредить отечественным телерадикомпаниям, так как позволяет иностранным компаниям заходить на внутренний рынок рекламы. "Нужно развивать национальный контент", - отметила она.

Однако заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова сказала, что проблем для отечественных телерадиокомпаний не будет, так как речь идет о размещении рекламы на 2–3 минуты в день. Если российские каналы вошли в соцпакет, то заплатили бы в бюджет $188 тысяч. А люди все равно хотят смотреть эти каналы и эта норма временная - до 2019 года.

URL: http://www.vb.kg/356252
Теги:
реклама, телевидение
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