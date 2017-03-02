Фильм "Завещание отца" претендует на российскую кинопремию "Ника"

Фильм кыргызстанских режиссеров "Завещание отца" номинирован на российскую национальную кинопремию "Ника". Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Вчера, 1 марта, в Москве объявили номинантов кинопремии "Ника" за фильмы 2016 года. Картина кыргызских режиссеров Бакыта Мукул и Дастана Жапар уулу представлена в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".

Всего в этой номинации участвуют пять фильмов:

"Красный сад" (Азербайджан, реж. Мирбала Салимли); "Подробности осени" (Узбекистан, реж. Зульфикар Мусаков); "Чужой дом" (Грузия, реж. Русудан Глурджидзе); "Чума в ауле Каратас" (Казахстан, реж. Адильхан Ержанов).

Отметим, в прошлом году Кыргызстан уже побеждал в этой номинации. Тогда приз получил фильм "Небесное кочевье".

Ранее фильм "Завещание отца" уже получил главный приз "Золотой зенит" на международном кинофестивале в Монреале (Канада) и несколько других наград в международных кинофестивалях. Он вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но не смог попасть в шорт-лист.

Картина "Завещание отца" рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.