6 мая вступят в силу документы об общем рынке фармацевтики ЕАЭС

6 мая вступят в силу основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

26 апреля Комиссия получила уведомление о завершении внутригосударственных процедур в Кыргызстане, необходимых для вступления в силу протоколов о присоединении Армении к соглашениям о единых принципах и правилах обращения в рамках Евразийского экономического союза лекарств и медизделий. Таким образом, 26 апреля вступили в силу решения Коллегии ЕЭК, утвердившей:

Номенклатуру лекарственных форм; Правила ведения номенклатуры медицинских изделий; Правила определения категорий лекарственных препаратов; отпускаемых без рецепта и по рецепту; Правила проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий и др.

Позднее, 6 мая, вступят в силу основные нормативные акты ЕАЭС, обеспечивающие функционирование в Союзе общих рынков лекарств и медизделий. Это 28 решений Совета ЕЭК, принявшего правила регистрации, надлежащие практики (GxP), требования к инструкции и маркировке, правила проведения исследований биологических лекарственных средств и ряд других актов.

В ближайшие два-три года будет проведен переход на контроль качества лекарственных средств в соответствии с Фармакопеей Союза.