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Сноудену вручили премию Норвежского ПЕН-центра

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Разоблачителю деятельности американских спецслужб Эдварду Сноудену, скрывающемуся в России, вручена премия Норвежского ПЕН-центра имени Карла фон Осецкого, присужденная за вклад в защиту свободы слова‍. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на сайте организации, объединяющей писателей, поэтов и журналистов, в субботу, 29 апреля.

Награду Сноудену вручили в одной из московских гостиниц председатель ПЕН-центра Уильям Найгаард и генеральный секретарь организации Хеге Ньют Нури.

Норвежские власти не стали давать Сноудену гарантии его невыдачи в США. По этой причине Сноуден, который находится в Москве с июня 2013 года, отказался ранее от визита в Норвегию, где ему присудили премию имени писателя Бьернстьерне Бьернсона.

В июле адвокат Сноудена Анатолий Кучерена посоветовал ему отказаться от поездки в Норвегию, так как между Осло и Вашингтоном существует договор об экстрадиции.

Госдепартамент США рекомендовал властям Норвегии воздержаться от приглашения в страну Сноудена.

Бывшего сотрудника АНБ в США обвиняют в шпионаже, в случае возвращения на родину ему грозит до 30 лет тюрьмы. Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб, в частности, о прослушивании телефонных разговоров и взломе электронной переписки американских граждан и лидеров других стран.

После серии громких разоблачений Сноуден стал лауреатом множества премий и наград.

URL: http://www.vb.kg/359146
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Комментарии
Хакер
01.05.2017, 03:49

Герой нашего времени :-)

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