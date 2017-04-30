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Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"

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Власти Турции объяснили свое решение о блокировке сайта "Википедия" его отказом удалять материалы, порочащие Анкару, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Anadolu.

В министерстве транспорта и связи страны заявили, что администрацию интернет-энциклопедии неоднократно извещали о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями", однако она не стала избавляться от этого контетнта.

В связи с этим власти приняли решение о блокировке "Википедии", которая, "вместо того, чтобы внести свою лепту в борьбу с терроризмом, поддержала кампанию по очернению имиджа Турции на международной арене".

При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае выполнения его требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.

О блокировке "Википедии" на всей территории Турции стало известно в субботу. Сообщалось, что это решение было принято "после технического анализа и юридического рассмотрения на основании законодательства Турции", конкретные причины не назывались.

URL: http://www.vb.kg/359148
Теги:
Интернет, Турция
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Комментарии
2+2
30.04.2017, 14:14

Правда глаза колит туркам. Весь мир знает чем занималась турция!

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Lol
30.04.2017, 22:03

Да просто диктатору не понравилось, что его диктатором назвали. Турция превращается во вторую Северную Корею.

0
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