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В США прошли акции протеста против климатической политики Трампа

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В Вашингтоне около 15 000 человек приняли участие в "Народном климатическом марше", протестуя против политики президента США Дональда Трампа в отношении борьбы с изменениями климата и защиты окружающей среды. Шествие прошло от Капитолия к Белому дому, перед которым состоялся мирный митинг, передает DW.

Среди участников шествия был известный актер Леонардо Ди Каприо, шагавший в группе коренных жителей американского континента - индейцев. "Для меня было честью встретиться с представителями индейских племен перед началом марша", - написал актер у себя в Twitter.

По данным организаторов, в тот же день акции под аналогичными лозунгами прошли в трехстах городах и населенных пунктах США, в том числе в Бостоне, Сиэтле, Чикаго, Денвере и Сан-Франциско.

По мнению экологов, большую опасность представляют планы Трампа по изменению энергетической политики, в частности, аннулирование моратория на разработку новых месторождений угля, введенного администрацией Барака Обамы. Соответствующий указ Трамп подписал в конце марта.

Администрация Трампа также намерена провести проверку морских областей перед американским побережьем, где ранее было запрещено вести поиски газовых или нефтяных месторождений, с целью открыть эти области для добычи энергоносителей. Кроме того, Трамп заявил о возможном выходе США из Парижского соглашения по климату.

Ранее, в январе, Трампподписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL, прекращенного после протестов индейцев и защитников окружающей среды.

URL: http://www.vb.kg/359149
Теги:
митинг, США, экология, Дональд Трамп
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