В селе Аюу врачи начали профилактику против возможной вспышки инфекций

На месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора начали профилактику вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Минздраве.

Вчера бригады Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и районного отделения в Узгене начали профилактические работы.

Они отобрали шесть проб воды для анализа на санитарные бактерии и санитарно-гигиенические показатели. "Они провели беседу с жителями по профилактике инфекционных заболеваний и острых вирусных инфекций. В настоящий момент на месте дежурят санитарные врачи", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.

Сегодня, 30 апреля, в республике объявлен траур по погибшим.