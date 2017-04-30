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Поисковые работы в селе Аюу временно приостановили из-за погодных условий

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Айдана Абдуваитова

Поисковые работы на месте схода оползня в селе Аюу вновь приостановили из-за погодных условий. Об этом сообщили в МЧС.

Поисковые работы были приостановлены вчера в примерно в 20.20. Сегодня утром в этом районе выпал небольшой снег, в связи с чем работы были начаты только в 11.00. Однако после начавшегося града работы вновь временно приостановлены.

Всего на месте работают 400 человек. Это спасатели МЧС, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы из местного населения.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.

Сегодня, 30 апреля, в республике объявлен траур по погибшим.

URL: http://www.vb.kg/359152
Теги:
МЧС, Ошская область, оползень
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Комментарии
Асель Какебаева
30.04.2017, 22:20
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Комментариев: 7

Говорили из-за темноты остановили, будто не нашлось заранее приготовленных снаряжений и китайских фонарей! А теперь по погодным условиям мы слышим. А вдруг кто-то да выжил бы... Безнадежность...

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