В Белом доме рассказали о планах ужесточить наказание за клевету в СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

"Мы рассматривали этот вопрос. Вопросы же о том, насколько кардинальными будут изменения, как это будет выполняться на практике или же приведет к чему-либо - уже другая история", - заявил чиновник.

По словам Прибаса, американским средствам массовой информации "необходимо более ответственно подходить к подаче новостей". Он также добавил, что разочарован практикой СМИ ссылаться на неназванные источники.

Глава аппарата Белого дома также заявил, что "устал" от непрекращающихся новостей о якобы связях Трампа с Москвой. "Медиа круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать", - посетовал Прибус.

22 апреля телеканал CNN сообщал, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, "внедрившись в кампанию" Трампа через его помощников.

В США регулярно звучат обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия отрицает все подобные обвинения.