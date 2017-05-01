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Пассажиры "Аэрофлота" пострадали после падения самолета в воздушную яму

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Как сообщает ТАСС, незадолго до посадки лайнер провалился в воздушную яму, из-за чего более 20 пассажиров, в том числе иностранцы, получили множественные переломы.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов подтвердил эту информацию, уточнив, что в инциденте пострадали не менее 20 россиян и иностранцев. "Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут",- пояснил дипломат. Для оказания необходимой консульской помощи в медучреждение уже направлены сотрудники дипмиссии.

3 сентября 2016 года сильная турбулентность, возникшая во время полета, привела к госпитализации 12 человек, находящихся на борту самолета, следовавшего рейсом Нью-Йорк - Каир.

В начале августа в результате попадания самолета компании Hainan Airlines в зону турбулентности 30 человек получили ранения. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Чэнду (административного центра провинции Сычуань) в Пекин. Самолет попал в воздушную яму при заходе на посадку. Внутренняя обшивка его салона получила серьезные повреждения.

URL: http://www.vb.kg/359167
Теги:
авиация, Россия, Таиланд
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