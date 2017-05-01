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США признала гибель 352 мирных граждан при авиаударах в Ираке и Сирии

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Число жертв среди мирного населения в результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии составило минимум 352 человека с августа 2014 года. Об этом сообщается в отчете объединенного командования операции "Непоколебимая решимость", опубликованном в воскресенье, 30 апреля.

В обновленном докладе говорится о гибели 45 нонкомбатантов с ноября 2016 года по март 2017-го, также коалиция признала смерть 80 человек с августа 2014 года, о которых раньше не было сведений. Всего с начала операции по территориям двух ближневосточных стран было нанесено 20205 авиаударов.

"Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц в результате попыток коалиции победить террористов ИГ, и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и всем пострадавшим", - говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье панарабский спутниковый канал Al Mayadeen сообщил о гибели 14 мирных жителей в результате авиаударов международной коалиции в провинции Ракка на севере Сирии.

18 апреля в ходе налета контртеррористической коалиции в городе Аль-Букамаль жертвами стали не менее 16 мирных граждан, около 40 получили ранения. Днем ранее самолеты выпустили 12 ракет по зданию сельскохозяйственного техникума и нескольким жилым зданиям в поселке Аль-Хусейния. При этом погибли семь человек, 12 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Сирийская организация по правам человека в марте заявила, что от бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, за последний месяц погибло больше мирных сирийцев, чем от рук "коалиции, возглавляемой Россией" или боевиков "Исламского государства".

URL: http://www.vb.kg/359168
Теги:
Ирак, Сирия, США, ИГИЛ
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