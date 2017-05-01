Погода
$ 67.53 - 67.99
€ 3.84 - 24.19

Индийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков

228  0
www

В индийском штате Мадхья-Прадеш министр социальной справедливости и развития сельских районов Гопал Бхаргава преподнес 700 невестам деревянные биты. Об этом пишет лента.ру со ссылкой на DailyMail.

По словам политика, женщины могут использовать их в качестве оружия, если мужья начнут вести себя неподобающим образом после употребления алкоголя. Своеобразный подарок был вручен невестам, которые вышли замуж в ходе массовой свадебной церемонии, организованной местными властями.

На каждой из бит присутствуют надписи "Для битья пьяниц" и "Полиция не вмешивается". Бхаргава посоветовал женщинам для начала вступать в диалог со своими нетрезвыми мужьями, однако если те откажутся слушать, пускать в ход свадебный подарок. При этом он подчеркнул, что у него нет намерения подстрекать кого-либо к насилию.

По словам министра, своим поступком он хотел привлечь внимание к бедственному положению сельских женщин, которые сталкиваются с домашним насилием со стороны своих мужей-алкоголиков.

Всего предполагается раздать новобрачным 10 тысяч таких бит.

Алкоголизм и связанные с ним преступления, в последние несколько лет давно превратились в одну из серьезнейших проблем Индии. Местные власти пытаются бороться с недугом, однако преуспеть им в этом пока не получается.

С апреля 2016 года в одном из беднейших индийских штатов Бихаре действует полный запрет на продажу и употребление алкоголя. Соответствующий закон подписал главный министр штата Нитиш Кумар. Незадолго до этого полный или частичный запрет на употребление и продажу алкоголя ввели штаты Гуджарат и Керала, которые считаются одними из самых преуспевающих индийских регионов.

URL: http://www.vb.kg/359169
Теги:
алкоголь, Индия, свадьба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  