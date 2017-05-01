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Есть можно все грибы, но некоторые – только один раз

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Руслан Изреков

Сбор грибов - увлекательное занятие. Любителей грибников можно встретить среди людей самого разного возраста и различных профессий.

Длительные прогулки по лесу, спортивный интерес поиска грибов, прячущихся под деревьями среди мха, травы, под опавшими листьями,- все это привлекает школьников. Нельзя, разумеется, не учитывать и практическую сторону: грибы - ценный растительный пищевой продукт, из них готовят разнообразные вкусные блюда.

Можно без преувеличения сказать, что грибы в свежеприготовленном или консервированном виде (соленые, маринованные, сухие) - излюбленный продукт в пищевом режиме сельского, а также городского населения.

Однако нельзя забывать, что сбор грибов, каким бы увлекательным и полезным он ни был, требует к себе серьезного и внимательного отношения. Ведь грибы - своеобразный пищевкусовой продукт.

Среди многих грибов встречаются иногда ядовитые, которые могут вызвать не только легкие, но и весьма тяжелые отравления, даже со смертельным исходом. Ядовитые грибы часто имеют внешнее сходство (правда, для неопытных людей) со съедобными ("двойники"). Основными причинами грибных отравлений являются незнание съедобных и ядовитых грибов, легкомыслие и небрежность при сборе грибов.

Учитывая вышеизложенное, главный врач центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламудунского района Султан Абдыкадыров напоминает, что даже свежие съедобные грибы могут стать причиной отравления, вплоть до смертельного исхода, как было в 2009 году. В особенности представляют опасность грибы произрастающие вблизи автомобильных трасс и промышленных предприятий, так как они обладают высокой кумулятивностью, то есть имеют способность накапливать в себе токсичные элементы.

В связи, с чем главный врач АРЦПЗиГСЭН Абдыкадыров рекомендует населению:

  1. воздержаться от сбора и употребления в пищу дикорастущих грибов;
  2. не приобретать вблизи промышленных предприятий, химических комбинатов, автомобильных дорог, а также в местах стихийной торговли (на рынках, возле автодороги и т.д.);
  3. ни в коем случае не приобретать грибы и салаты из них с рук;
  4. покупать и употреблять в пищу только искусственно выращенные грибы (вишенки и шампиньоны);
  6. При всяком грибном отравлении (даже легком) необходимо немедленно вызвать врача или отвезти отравившегося в больницу. До прибытия врача больного следует уложить в постель. Дело в том, что при грибных отравлениях нередко наблюдается временное улучшение состояния больного, который, считая себя выздоровевшим, иногда даже пытается выполнять свою обычную работу. Однако через несколько часов болезненные явления снова возобновляются в еще более тяжелой форме. Ввиду того что наиболее тяжелые грибные отравления связаны с сильным и опасным для жизни падением сердечной деятельности и нарушением кровообращения, всякого рода напряжения человеку противопоказаны, ему на длительное время необходим полный покой.
  7. До прибытия врача заболевшему нужно давать пить маленькими глотками соленую воду, лучше холодную. Это ослабляет в известной мере тошноту и мучительную рвоту. Кроме того, рекомендуется давать холодный крепкий чай или кофе, а также мед и молоко. Никаких спиртных напитков давать нельзя, так как спирт облегчает всасывание в организм грибных ядов. Необходимо положить грелки на живот и к ногам больного. Остатки несъедобных грибов, очистки нужно оставить для исследования в лаборатории.

Сохранение здоровья и жизни зависит в таких случаях от того, как скоро больному будет оказана врачебная помощь.

URL: http://www.vb.kg/359172
Теги:
Госсанэпиднадзор
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