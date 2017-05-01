Есть можно все грибы, но некоторые – только один раз

Сбор грибов - увлекательное занятие. Любителей грибников можно встретить среди людей самого разного возраста и различных профессий.
Длительные прогулки по лесу, спортивный интерес поиска грибов, прячущихся под деревьями среди мха, травы, под опавшими листьями,- все это привлекает школьников. Нельзя, разумеется, не учитывать и практическую сторону: грибы - ценный растительный пищевой продукт, из них готовят разнообразные вкусные блюда.
Можно без преувеличения сказать, что грибы в свежеприготовленном или консервированном виде (соленые, маринованные, сухие) - излюбленный продукт в пищевом режиме сельского, а также городского населения.
Однако нельзя забывать, что сбор грибов, каким бы увлекательным и полезным он ни был, требует к себе серьезного и внимательного отношения. Ведь грибы - своеобразный пищевкусовой продукт.
Среди многих грибов встречаются иногда ядовитые, которые могут вызвать не только легкие, но и весьма тяжелые отравления, даже со смертельным исходом. Ядовитые грибы часто имеют внешнее сходство (правда, для неопытных людей) со съедобными ("двойники"). Основными причинами грибных отравлений являются незнание съедобных и ядовитых грибов, легкомыслие и небрежность при сборе грибов.
Учитывая вышеизложенное, главный врач центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламудунского района Султан Абдыкадыров напоминает, что даже свежие съедобные грибы могут стать причиной отравления, вплоть до смертельного исхода, как было в 2009 году. В особенности представляют опасность грибы произрастающие вблизи автомобильных трасс и промышленных предприятий, так как они обладают высокой кумулятивностью, то есть имеют способность накапливать в себе токсичные элементы.
В связи, с чем главный врач АРЦПЗиГСЭН Абдыкадыров рекомендует населению:
Сохранение здоровья и жизни зависит в таких случаях от того, как скоро больному будет оказана врачебная помощь.