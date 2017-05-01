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ММА: Мыктыбек Мамасалиев выиграл бой техническим нокаутом в Екатеринбурге

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Гулиза Авазова

Кыргызстанский боец Мыктыбек Мамасалиев одержал победу техническим нокаутом в одном из серий турнира AFC "Охотники за головами" по смешанным единоборствам (ММА), прошедший в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщатся, в рамках этой серии в Екатеринбурга прошли 50 поединков с участием спортсменов из России, Франции и Кыргызстана. В любительской части состоялось 43 боя в нескольких весовых категориях. Вторая, профессиональная часть, включала в себя семь боев.

"Выступления профи в рамках турнира для любителей AFC "Охотники за головами" прошли при несмолкающей поддержке зала. Спортсмены порадовали болельщиков победами на любой вкус - были и жесткие быстрые нокауты, и приемы, и добивания", - сообщают организаторы.

В одним из семи поединков выступил Мамасалиев по кличке "Ак Аю". Его соперником стал Меконго Оливье До Унда. Кыргызстанец в начале второго раунда заставил соперника сдаться серией ударов в голову и тем самым одержал победу техническим нокаутом.

URL: http://www.vb.kg/359173
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Комментарии
KG
01.05.2017, 13:31

КРАСАВЧИК !!!

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смит и вессон
01.05.2017, 17:25

по моему когда Ак-Аю выходит на ринг или восьмиугольник любой противник чувствует себя неуютно там..любые черные рыжие хоть голубые пантеры или тигры стараются поскорее покинуть ринг...))

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