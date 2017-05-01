Боронов: Угроза оползней не миновала. Необходимо переселить людей

Министр К.Боронов провел оперативное совещание по постановке дополнительных задач в связи со сложившимися обстановкой по республике.

Сегодня, 1 мая года министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов провел оперативное совещание с начальниками структурных и территориальных подразделений. Глава МЧС поручил соответствующим начальникам министерства усилить работу совместно с органами местного самоуправления по отселению населения с оползне-опасных участках.

" Необходимо своевременно решать организационные мероприятия при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций. На сегодня в связи неустойчивой погодой ожидается повышение уровня воды на реках. Наши действия должны быть направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а при возникновении - своевременной ликвидации их последствий",- сказал Боронов.

Министр дополнительно поставил задачи всем руководителям продолжать работу в повышенной готовности для предупреждения и ликвидации возможных ЧС.