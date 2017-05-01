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В Бишкеке задержан вор, специализирующийся на дорогих велосипедах

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ВБ

В Бишкеке задержан вор, специализирующийся на дорогих велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

С заявлением в милицию обратился бишкекчанин о том, что в ноябре 2016 года неизвестные лица тайно похитили велосипед марки Missale стоимостью 36 тыс. сомов.

В 2017 году в январе на улице Белорусской также был украден велосипед марки Glunt 77 синего цвета стоимостью 30 тыс. сомов.

А 11 марта примерно в 23.00 на той же улице Белорусской произошло аналогичное преступление - хозяин двухколесного транспорта марки Giant белого цвета стоимостью 26 тыс. сомов обнаружил пропажу.

Принятыми мерами в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД г. Бишкек и сотрудниками ГОМ № 6 УВД Октябрьского района по данному факту в качестве подозреваемого был задержан 26-летний уроженец Чуйской области Я.С.

Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/359175
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек
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