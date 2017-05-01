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В Бишкеке врачи из Кувейта проводят сложнейшие операции абсолютно бесплатно

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Руслан Изреков

С 30 апреля по 4 мая в Бишкеке работает медицинский караван "Надежда" из Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба минздрава КР.

Для оказания бесплатной помощи населению прилетели 32 высококвалифицированных специалиста: пластические хирурги, общие хирурги, реаниматологи, анестезиологи, ЛОР специалисты и средний медицинский персонал.

"Данная бесплатная помощь со стороны кувейтских врачей стала возможной благодаря активному содействию посла Кыргызской Республики в государстве Кувейт Жусупбека Шарипова. Все больные были ранее подготовлены, их списки были одобрены и согласованы ранее совместно с нашими врачами. Операции проводятся совместно с нашими специалистами. Первые операции прошли успешно. Кроме этого кувейтские специалисты проводят консультации для больных, организуются совместные консилиумы врачей, идут клинические разборы. Мы благодарны нашим кувейтским коллегам за оказываемую бесплатную помощь", - отметил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По договоренности были выбраны Национальный центр онкологии (НЦО) и Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По словам и.о. директора НЦО Эрниса Тилекова вчера, 30 апреля, провели семь сложных операций, все успешно закончены.

"Сегодня они продолжают проводить операции на трех операционных столах. С собой они привезли необходимое медицинское оборудование, расходные материалы. До 4 мая в НЦО планируется проведение около 30-40 операций", - сообщил он.

Как отметил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев, в Национальном центре охраны материнства и детства проводятся операции по врожденным порокам развития у детей, это в основном патологии желудочно-кишечного тракта, и патологии мочеполовой системы. В первый день провели 2 урологических и 2 хирургических операций, которые прошли успешно.

URL: http://www.vb.kg/359178
Теги:
Кувейт, операция, Бишкек, Минздрав
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Комментарии
Мира
01.05.2017, 15:20

Молодцы!организовали такое дело!еще бы научить и наших врачей новым медотикам,отправить на специализацию в Кувейт!

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