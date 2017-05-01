Погода
$ 67.53 - 67.99
€ 3.84 - 24.19

Эксперты: Какой из президентов в ЦА обладает наибольшими полномочиями?

812  0
www

"Есть черта, которая объединяет все пять бывших советских республик Центральной Азии. Конституция в них - это инструмент власти в руках президента, а не более высокая инстанция, которая формирует государство и редко меняется, обеспечивая его стабильность", - так немецкий эксперт из Центра восточноевропейских и международных исследований Беате Эшмент (Beate Eschment) начала свой ответ на просьбу DW сравнить республики региона с точки зрения полноты власти их лидеров.

По ее мнению, во всех этих странах президенты меняют основной закон по своему желанию, чтобы удовлетворить личные амбиции и создать подходящий юридический контекст. Правда, делают они это по-разному.

Президентский табель о рангах

По оценке Беате Эшмент, наибольшей формальной и фактической властью как обладал, так и обладает президент Туркменистана, будь то Сапармурат Ниязов или Гурбангулы Бердымухамедов. За ним следует лидер Узбекистана. На третьем месте - Эмомали Рахмон, который за 20 лет после окончания гражданской войны и заключения мирного соглашения с оппозицией подмял под себя всю политическую систему Таджикистана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тоже сумел за годы независимости собрать в своих руках значительную власть посредством неоднократных изменений конституции, говорит собеседница DW.

"Особый случай - это Кыргызстан. Ее президент и по Конституции, и по факту имеет наименьшие возможности для единоличного правления. К тому же, там уже несколько раз сменялись руководители государства, преступившие определенную черту допустимого уровня единовластия", - считает Беате Эшмент.

По примеру России и США

Бывший премьер-министр Казахстана, а ныне - проживающий в изгнании оппозиционный политик Акежан Кажегельдин указывает на то, что после распада СССР в центральноазиатских республиках была выстроена не парламентская, а именно президентская система правления. Она возникла по принципу домино от пошедшей этим путем России, чему предшествовало то, что и последний генеральный секретарь КПСС стал президентом СССР.

"Имелся и второй фактор - все смотрели на США как на ведущую страну. Неслучайно президенты выстроили себе офисы, так или иначе имитирующие Белый дом", - отмечает Кажегельдин. Правда, подчеркивает он, в отличие от Соединенных Штатов, в республиках Центральной Азии президентская система вела только к одному - "иметь власти побольше и находиться на ее вершине подольше".

Таджикистан и Туркменистан и сейчас подтверждают этот тезис. В Таджикистане год назад - в мае 2016-го - путем референдума утвердили изменения в Конституции, по которым на его главу Эмомали Рахмона не распространяется статья № 65, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. А сам этот срок еще в 2003 году был увеличен с пяти до семи лет.

В Туркмении же в сентябре 2016 года парламент принял новую редакцию основного закона, отменив возрастное ограничение, не позволявшее быть президентом человеку старше 70 лет. Как и в Таджикистане, до семи лет был увеличен срок полномочий главы государства.

Кыргызский феномен

А вот в Кыргызстане и Казахстане 2017 год ознаменовался новым трендом. В Кыргызстане, где президент руководит страной шесть лет и не может быть избран дважды, нынешний лидер Алмазбек Атамбаев инициировал референдум, перераспределивший полномочия президента в пользу парламента и премьер-министра. Укрепить роль парламента предложил и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Впрочем, Акежан Кажегельдин предлагает не спешить с трактовкой этих инициатив. "Я с большим подозрением отношусь к тому, что изменения вносятся не по инициативе народа, не партиями, не законодательным органом, а главой исполнительной власти. Не помню ни одного случая, когда это реально приводило бы к расширению демократии", - утверждает он.

При этом, по мнению Кажегельдина, расширение роли парламента в Кыргызстане действительно необходимо. "Хороший прецедент создала Роза Отунбаева, которая как сказала, что пробудет главой государства год и отойдет от власти, так и сделала", - указывает политик. Но заложить новые принципы функционирования политической системы ей все-таки не удалось - институт президентства в Кыргызстане не работает. "Поэтому, чем раньше там перейдут к парламентской системе, тем больше население сможет контролировать власть, а значит, власть все больше будет реагировать на его настроения", - продолжает Акежан Кажегельдин.

Изменение Конституции для укрепления власти

Долгие годы подстраховать свое кресло пытался президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Но сейчас он понимает, что не вечен и должен позаботиться о передаче власти. Поэтому теперь он включает задний ход, старается ограничить возможности будущего преемника поправками в Конституцию", - говорит Беате Эшмент.

Иная ситуация в Таджикистане. "Там президент еще не старый. Он крепко сидит на троне и использует Конституцию для дальнейшего укрепления своей власти. Из-за гражданской войны и оставшейся после нее сильной оппозиции он позже соседей начал это делать", - указывает собеседница DW.

Понаблюдав же за тем, как сложно проходил поиск преемника в последние годы правления Ислама Каримова в Узбекистане, Эмомали Рахмон заранее озаботился изменением Конституции, чтобы снизить возрастной ценз для кандидатов в президенты. Сделал он это "с расчетом на старшего сына Рустама Эмомали, который сможет выставить свою кандидатуру на будущих выборах, если с ним самим что-то произойдет", подчеркивает Беате Эшмент.

URL: http://www.vb.kg/359181
Теги:
Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  