Правительство выделит 105 га земли жителям, проживающих в опасных участках

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 мая, посетил село Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области, где накануне сошел оползень, накрывший 13 домов, а также участок Колмо села Шагым Куршабского сельского округа, где существует угроза схода оползня.

Полномочный представитель Правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашев сообщил, что ранее все жители Жалпак-Таш были предупреждены о возможности схода оползня и переселены в безопасное место, где для них было установлено 15 палаток и медицинский пункт.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев проинформировал о том, что в настоящее время 62 дома, а также четыре социальных объекта – школа, детский сад, мечеть и фельдшерско-акушерский пункт находятся в зоне опасности.

Премьер-министротметил, что со стороны соответствующих государственных ведомств будут приняты все меры для оказания помощи местным жителям и обеспечения их безопасности.

"В условиях, когда многие жилые дома граждан находятся в зоне угрозы природных катаклизмов, необходимо страховать свое имущество. Это жизненная необходимость, продиктованная реалиями времени. Так, при возникновении страхового случая вопросы ликвидации последствий схода оползней и селей, восстановления разрушенного жилья решаются более оперативно и безболезненно. Именно для решения таких задач было создано акционерное общество "Государственная страховая организация", - подчеркнул глава правительства .

Жээнбеков отметил, что жители населенных пунктов, находящихся на опасных участках, должны прислушиваться к мнению специалистов МЧС и руководителей органов местного самоуправления, которые заранее предупреждают граждан об опасности схода оползня.

Жители села Жалпак-Таш обратились с просьбой оказать содействие в открытии дороги между селами Курбу-Таш и Маркс Жалпак-Ташского сельского округа, а также ускорить вопрос подключения к электричеству, так как оползень снес несколько опор высоковольтной линии электропередачи.

Премьер-министр также осмотрел участок Колмо села Шагым Куршабского сельского округа Узгенского района, где существует опасность сход оползня из-за накопляемой воды.

В данный момент за счет местных властей совместно с жителями села ведется работа по прокладке трубы для стока воды из образовавшегося водоема.

Жээнбеков поручил Министерству чрезвычайных ситуаций провести мониторинг местности, определить степень угрозы для населения и произвести расчеты по установке трубы для стока накопившейся водной массы.

Кроме того, глава правительства осмотрел участок земли Краснооктябрьского сельского округа Узгенского района, который будет выделен для переселения жителей сельских округов Жалпак-Таш, Кара-Таш, села Кочкор-Ата Краснооктябрьского сельского округа, которые проживают на участках, где существует угроза схода оползней.

В настоящее время рассматривается вопрос выделения 105 гектаров земли. Глава Правительства Сооронбай Жээнбеков поручил ускорить решение с выделением земли и внести предложение по распределению земельных участков.

В Краснооктябрьском сельском округе Узгенского района Ошской области проживает более 15 тысяч жителей.