Погода
$ 67.50 - 67.89
€ 73.31 - 74.55

Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие

191  0
www

По меньшей мере трое полицейских пострадали в столкновениях с протестующими во время первомайской демонстрации в Париже. Об этом сообщает Би-би-си.

"Люди в масках бросали различные предметы и коктейли Молотова в полицию", - цитирует агентство Франс пресс сообщение полиции.

В результате на одном из полицейских загорелась форма, он получил серьезные ожоги. Пострадали также еще двое полицейских. Сообщается, что полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Столкновения начались возле площади Бастилии в Париже, когда шествие, организованное тремя профосоюзами, направлялось к соседней площади.

В какой-то момент несколько протестующих подожгли тележку из супермаркета, на которой был установлен картонный макет дракона, и направили ее в сторону кордона полиции.

Правый популист Марин ле Пен, которая отошла от руководства "Национального фронта" после первого тура выборов, чтобы сосредоточиться на избирательной кампании, написала в "Твиттере": "Это как раз то самое безобразие, которое я не хочу видеть на наших улицах".

Протестующие выкрикивали "Долой фашистов!".

По некоторым данным, в результате столкновений с полицией ранения получили также участники акции, однако официальной информации на этот счет пока нет.

Демонстрация проходила в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента.

Власти задействовали 9000 полицейских для поддержания порядка в столице Франции. 1 мая - традиционный день демонстраций, во время которых часто случаются беспорядки.

Некоторые профсоюзы и левые активисты хотели превратить 1 мая в день солидарности против "Национального фронта", как это случилось в 2002 году, когда тогдашний глава партии Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.

URL: http://www.vb.kg/359191
Теги:
Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  