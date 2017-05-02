Погода
$ 67.50 - 67.89
€ 73.31 - 74.55

Возле сел с повышенным риском схода оползней установлено более 100 палаток

321  0
Руслан Изреков

Всего в Узгенском районе по Ошской области установлено 118 единиц палаток для тех семей, которые проживали в оползне опасной зоне. Об этом рассказал начальник управления МЧС КР по Ошской области Дайырбек Каримов.

"На сегодняшний день спасатели установили 61 единиц палаток для 61 семей, которые проживали в оползне опасной зоне в селе Курбу-Таш. Как известно, с 23 апреля начал двигаться оползень, угрожающим 61 жилым домам. Было принято решение отселить их, уже 15 семей села Курбу-Таш живут в установленных палатках, 18 семей отселены к родственникам, остальные 28 семей переселяются в палатки. Также в селе Аюу айыльного аймака Зергер установлено 30 единиц пятиместных летних палаток, в селе Зергер - 27 палаток для тех семей, которые проживали в опасной зоне. Таким образом, всего по Узгенскому району Ошской области были установлены 118 палаток в безопасном участке", - сказал Каримов.

URL: http://www.vb.kg/359194
Теги:
МЧС, стихийные бедствия, Узгенский район
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  