Возле сел с повышенным риском схода оползней установлено более 100 палаток

Всего в Узгенском районе по Ошской области установлено 118 единиц палаток для тех семей, которые проживали в оползне опасной зоне. Об этом рассказал начальник управления МЧС КР по Ошской области Дайырбек Каримов.

"На сегодняшний день спасатели установили 61 единиц палаток для 61 семей, которые проживали в оползне опасной зоне в селе Курбу-Таш. Как известно, с 23 апреля начал двигаться оползень, угрожающим 61 жилым домам. Было принято решение отселить их, уже 15 семей села Курбу-Таш живут в установленных палатках, 18 семей отселены к родственникам, остальные 28 семей переселяются в палатки. Также в селе Аюу айыльного аймака Зергер установлено 30 единиц пятиместных летних палаток, в селе Зергер - 27 палаток для тех семей, которые проживали в опасной зоне. Таким образом, всего по Узгенскому району Ошской области были установлены 118 палаток в безопасном участке", - сказал Каримов.