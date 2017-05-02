Погода
$ 67.50 - 67.89
€ 73.31 - 74.55

Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика "Исламского государства"

836  0
www

Сотрудница ФБР США Даниэла Грин, выполнявшая обязанности переводчика, отправилась в 2014 году в Сирии и вышла там замуж за боевика международной террористической группировки "Исламское государство" Дениса Кусперта, передает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Грин предупредила Кусперта о том, что власти США начали расследование в отношении него. Спустя несколько недель после замужества она, по всей видимости, осознала свою ошибку и вернулась домой.

Женщина согласилась сотрудничать со следствием, а также признала себя виновной в даче ложных показаний. В итоге она была приговорена к двум годам тюрьмы и вышла на свободу летом 2016-го.

Кусперт, бывший рэпер из Германии, считался влиятельным боевиком группировки. Он занимался пропагандой и, в частности, участвовал в съемках видеороликов, на одном из которых появился, держа в руках отрезанную голову человека.

Телекомпания задается вопросом, не слишком ли мягко американское правосудие обошлось с Грин.

URL: http://www.vb.kg/359198
Теги:
США, терроризм, ИГИЛ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  